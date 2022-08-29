У себя в Instagram-stories звезда рассказала, как проходит ее отдых с сыном и супругом.

Украинская артистка Анна Саливанчук рассказала, как провела последние дни лета. Так, у себя в Instagram-stories она поделилась редким и довольно трогательным снимком с супругом, продюсером Александром Божковым. У него на плечах сидит младший сын Никита.

"Вот мой командир. Наш отдых теперь зависит от детей. Куда они курсируют, туда и мы", - высказалась Саливанчук.

Также знаменитость спросила у фанатов о том, как они провели последние выходные лета.

Відео дня:

Отметим, Анна Саливанчук и Александр Божков воспитывают двоих сыновей - Глеба, который родился в 2015 году, и Никиту, который появился на свет в 2020.

Напомним, Анна Саливанчук обладает сочными формами, поэтому не стесняется демонстрировать свое тело. Поэтому она вошла в топ-5 звезд, которые фотографируются голыми.

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