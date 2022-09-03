Анна Саливанчук рассказала о подробностях.

Звезда украинских сериалов Анна Саливанчук рассказала, что у ее старшего сына Глеба появились проблемы со здоровьем. Из-за этого ему пришлось делать операцию на глазу.

"Глеб просто счастливчик. Сначала колено зашивали, теперь глаз. К сожалению, операция необходима и под общим наркозом, потому что это глаз", - сообщила у себя в Instagram-stories Анна.

Как уточнила знаменитость, недавно мальчик попал под качели, о которые ударился лицом. Травма оказалась серьезной, поэтому ребенка отвезли в киевскую больницу "Охматдет". Врачи констатировали, что рана глубокая и ее нужно зашивать.

Видео дня

Саливанчук добавила, что операция прошла хорошо, однако после наркоза у Глеба болел живот и опух глаз.

Напомним, известная украинская актриса Саливанчук показала редкое фото с мужем-продюсером.

Вас также могут заинтересовать новости: