Сегодняшняя дата полна уникальных народных обычаев.

Интересный день 26 августа - дата со многими украинскими обычаями. Особенно много примет есть для женского пола. Церковь вспоминает известных святых супругов, а что сегодня за праздник в мире могут знать профи актерского мастерства.

Какой сегодня праздник в мире

Международное профессиональное торжество дня - Всемирный день актера и актрисы, в который принято поздравлять представителей соответствующего ремесла. Нередко его отмечают специальными выступлениями или мастер-классами.

Любители песиков отмечают День собак. Для их владельцев это не просто животные, а члены семьи и близкие друзья, символ непоколебимой преданности.

Есть ещё такие праздники сегодня - День туалетной бумаги, День музыкальной йоги, День борьбы с лихорадкой денге, День предотвращения анорексии.

Дни рождения 26 августа отмечают такие мировые знаменитости - изобретатель Жозеф Монгольфье, химик Антуан Лавуазье, физик-изобретатель Ли де Форест, писатель Гийом Аполлинер, монахиня Мать Тереза, прозаик Хулио Кортасар и актеры Маколей Калкин и Крис Пайн.

Какой сегодня праздник в Украине

Нескольких известных украинцев чтят 26 августа, в дату их появления на свет - киносценариста Гену Ступчака, народного артиста Мирослава Бабчука, певицу Диану Глостер, военнослужащих ВСУ и участников войны Марко Вуянко и Олега Андриенко.

Какой-либо праздник сегодня в Украине отсутствует, но каждый может поздравить знакомых актеров или владельцев собак с международными торжествами.

Какой сегодня праздник церковный

Пока церковь жила по старому юлианскому календарю, то в эту дату чествовала преподобного Максима Исповедника. Сейчас же 26 августа - праздник мученика Адриана и Натальи, которым молятся о семейном согласии и счастливом браке.

Какой праздник 26 августа в народе

Пословицы о сегодняшней дате гласят следующее:

если начали гнить фрукты, то осень будет ранней и дождливой;

рябина поздно зацвела - к долгому бабьему лету;

если после обеда похолодало, то ждите долгих заморозков;

чем больше грибов, тем холоднее будет октябрь.

Для женского пола важно знать, какой сегодня церковный праздник, чтобы получить от него максимальную пользу. Женскому полу полагается готовить и есть блюда из овса (блины, кашу, печенье и т.п.), чтобы быть красивыми и здоровыми.

Удачен праздник сегодня для сенокоса. Крестьяне косили пшеницу и сушили на солнце, после чего складывали в сеновал. Во время работы пели специальные обрядовые песни, а также засовывали несколько колосков за пояс, чтобы не болела спина.

Что нельзя делать сегодня

Несчастливый сегодня праздник для ругани, выяснения отношений, лени. Всё это привлечет большие неприятности. Не стоит переедать, чтобы не болел желудок. Запрещено ходить босиком, иначе будут болеть ноги.

