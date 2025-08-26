В перечне есть Кролик и Тигр.

Гороскоп на 26 августа 2025 года по восточному календарю обещает удачу шести китайским знакам Зодиака. Они окажутся под покровительством мощной энергии, которая принесет им благополучие и неожиданные подарки судьбы. Обычно вторники ассоциируются с активностью и напором, но этот день будет особенно ярким, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Им управляет Огненный Кролик - символ осторожности, чувствительности и в то же время скрытой силы. Дни Опасности могут казаться напряженными, но они также открывают путь к важным решениям, которые меняют жизнь к лучшему. Влияние Огненного Кролика помогает четко увидеть, что стоит сохранить, а от чего лучше отказаться. В сочетании с мудростью месяца Обезьяны и трансформационной энергией года Змеи этот день сулит большие перемены.

Для шести знаков 26 августа станет моментом, когда изобилие и удача закрепятся в жизни надолго - ведь они будут основаны на честности и смелых решениях.

Кролик

Для вас, Кролик, этот день станет особенным: энергия столпа вашего знака усилит вашу значимость в глазах других. Вы можете получить признание от человека, группы или обстоятельств, которые наконец-то по достоинству оценят вашу роль. Это может быть новое предложение, похвала или неожиданная возможность. Огненная стихия усиливает вашу интуицию - доверьтесь ей. Если сердце подсказывает сказать "да", не отказывайтесь, даже если ситуация кажется мелкой. Это знак того, что, открывшись миру, вы получаете в ответ новые шансы. Ваш момент настал!

Тигр

Огненный Кролик отлично сочетается с вашей природной смелостью. В этот день вы сможете преодолеть преграду, которая долго мешала - будь то в личной жизни или финансах. Там, где вы ощущали сопротивление, наступит прорыв. Ваш успех не случаен: это результат упорства и силы духа. Вселенная словно вознаграждает вас за настойчивость. Ждите новостей, признания или победы, которая подтвердит правильность вашего пути. Главное - действовать смело, и тогда поток изобилия найдет вас.

Свинья

У Свиньи и Кролика особая гармония, и во вторник она принесет вам ощутимую пользу. Вас может ждать неожиданная поддержка - помощь, прощение или даже материальный подарок без всякой просьбы с вашей стороны. Хотя день Опасности может казаться напряженным, для вас он откроет дорогу к свободе. Бремя, которое тяготило, уйдет, и вы почувствуете облегчение. Освободившись от лишнего, вы обретете больше сил для того, что действительно важно, а это и станет вашим источником изобилия.

Змея

В год Деревянной Змеи вы находитесь в центре внимания, и 26 августа даст вам шанс вернуть утраченное равновесие. Это может быть долгожданное извинение, справедливое возмещение или истина, которая наконец-то прояснится. Секрет вашего успеха в этот день - отпустить то, что вас не поддерживает. Как только вы это сделаете, удача начнет течь в вашу сторону. Жизнь сразу же наполнится новыми ресурсами и возможностями. Для вас это настоящий день обновления.

Лошадь

Для Лошади этот вторник станет временем внутреннего укрепления. Вместо того чтобы мчаться вперед, вам стоит остановиться и заметить, куда именно ведет энергия. Именно в этот момент может появиться неожиданное предложение или помощь от других. Ваш урок - позволить изобилию прийти без излишнего напряжения и чрезмерных усилий. Иногда удача приходит не через активность, а через доверие к ходу событий. Примите это как знак, что Вселенная ведет вас правильным путем.

Собака

Энергия Огненного Кролика принесет вам эмоциональное освобождение. Давние недоразумения прояснятся, напряжение уйдет, а старые проблемы неожиданно решатся. Для вас удача проявится в облегчении, которое позволит вздохнуть свободно и почувствовать, как в жизнь возвращается гармония. На этом месте сразу же появится изобилие - в виде более крепкой связи с близкими или успеха, который только ждал, чтобы вы отпустили прошлое.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака скоро сорвут джекпот и получат щедрые дары судьбы.

