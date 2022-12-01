Фанаты пары очень обрадовались этой новости.

Звезды фильма "Человек-паук" Том Холланд и Зендая обручились. Об этом пишут иностранные СМИ, ссылаясь на свои источники. Фанаты пары очень рады, что актеры и в реальной жизни вместе. Однако повод для радости пока точно не подтвержден парой.

Отметим, слухи о романе Тома Холланда и Зендаи появились осенью 2021 года. Незадолго до этого пару стали часто видеть вместе. Они попадали в кадр папарацци в объятиях и даже во время поцелуя. Затем они официально подтвердили, что состоят в отношениях.

Несмотря на публичность и огромное количество заинтересованных поклонников, подробностями своей личной жизни актеры не делились.

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СМИ также пишут, что после помолвки Зендая планирует переехать к Холланду из США в Великобританию. Там актер якобы приобрел роскошный особняк.

Отметим, Тому Холанду 26 лет. Он получил широкую известность после роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel.

Напомним, Тому Холланду не разрешили снять постельную сцену в "Человеке-пауке".

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