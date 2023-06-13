Девушка свела поклонников с ума.

Внучка украинской певицы Софии Ротару снялась в пляжной фотосессии во время отдыха в Лондоне. Соня Евдокименко позировала в горчичном боди и джинсовой курточке. На кадрах можно заметить оголенные бедра модели.

Также Соня нанесла легкий макияж и распустила белые волосы с эффектом омбре.

Кроме того, модель позировала как стоя, так и сидя на песке. На некоторых кадрах она томно смотрит в камеру и демонстрирует свое стройное тело.

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Чем известна Соня Евдокименко

Соня Евдокименко - украинская модель. С подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфорд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

Известно, что она уже много лет живет в США и встречается с миллионером. Кроме того, Евдокименко поддерживает Украину и делится в своих соцсетях ужасами войны в нашей стране.

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