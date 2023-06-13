Внучка украинской певицы Софии Ротару снялась в пляжной фотосессии во время отдыха в Лондоне. Соня Евдокименко позировала в горчичном боди и джинсовой курточке. На кадрах можно заметить оголенные бедра модели.
Также Соня нанесла легкий макияж и распустила белые волосы с эффектом омбре.
Кроме того, модель позировала как стоя, так и сидя на песке. На некоторых кадрах она томно смотрит в камеру и демонстрирует свое стройное тело.
Как отреагировали пользователи сети
- "Боже, какая ты красивая"
- "Прекрасная девушка"
- "Фантастическая"
- "Восхитительная"
Чем известна Соня Евдокименко
Соня Евдокименко - украинская модель. С подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфорд, пророча девушке блестящую карьеру модели.
Известно, что она уже много лет живет в США и встречается с миллионером. Кроме того, Евдокименко поддерживает Украину и делится в своих соцсетях ужасами войны в нашей стране.