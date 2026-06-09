Известный украинский ведущий эмоционально высказался об Остапчуке

Вячеслав отметил, что они никогда не были друзьями.

Украинский ведущий и актер Вячеслав Соломка эмоционально высказался о Владимире Остапчуке, который недавно эмигрировал в Канаду.

По его словам, их никогда не связывали дружеские отношения. Более того, Соломка вспомнил, как Остапчук мог заменить его в качестве ведущего в популярном утреннем шоу, но это не сложилось.

"Когда-то он был одним из тех претендентов, кого могли утвердить в следующий состав "Подъема". Когда он приходил на пробы, то смотрел на нас свысока и исходил такой негативный вибрации. С тех пор мы никогда не были в дружеских отношениях", – отметил Вячеслав в проекте "Наедине с Гламуром".

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Соломка добавил, что после кастинга шеф-редактор проекта назвала Владимира "злобным". Сам актер соглашается с этим мнением, но подчеркнул, что это особенность характера Остапчука.

"В нем есть что-то такое... Вот есть шарм положительный, а есть - отрицательный. Вот он очаровательный человек, но он злобный. Это не в обиду, но вот такие особенности характера", - сказал ведущий.

Напомним, ранее жена Остапчука эмоционально высказалась о его бывшей и старших детях.

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