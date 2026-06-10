'Официально Горняк': бывшая жена Остапчука сменила фамилию

Кристина также обратилась к своему будущему избраннику.

Вторая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер и нотариус Кристина – рассказала о важных изменениях после их развода.

Не секрет, что пара прожила в браке два года, однако решила завершить свои отношения в 2022 году. С тех пор ведущий уже женился в третий раз, а Кристина все это время носила фамилию бывшего мужа. Но на днях она сообщила, что официально вернулась к своей девичьей фамилии Горняк.

"Этот пост я пишу для своего будущего мужа! Привет, любимый, если ты когда-нибудь появишься в моей жизни, давай сразу договоримся, что у тебя будет самая прекрасная жена в мире, очень заботливая, искренняя, открытая, улыбчивая, порядочная и так далее, но фамилию мы оставим уже мою, девичью, без вот этих всяких изменений! Заранее спасибо за уважение к моему выбору! Ну, что ж, приветствуйте, наконец-то я снова официально Горняк! Хотя, ментально и в сердце я всегда ею и оставалась! И это чудесный знак, чудесный день и все чудесно", - отметила блогерша в своем Instagram.

Видео дня

Напомним, Кристина и Владимир Остапчук сыграли свадьбу в 2020 году. После развода экс-пара публично выясняла отношения, в частности, из-за совместного имущества, которое пострадало от российской агрессии.

Напомним, ранее бывшая жена Остапчука заявила о готовности стать новой "Холостячкой".

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