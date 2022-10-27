У Владимира спросили, действительно ли он развелся со второй женой.

Вчера, 26 октября, в СМИ начала распространяться информация о разводе украинского шоумена Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Журналисты сразу же решили поинтересоваться у телеведущего, действительно ли это так.

Журналистам сайта ТСН.ua удалось выйти на связь с Остапчуком, но ничего конкретного он не сказал.

"Я не даю комментарии по поводу личной жизни, у меня все хорошо, спасибо за понимание", - ответил Владимир.

При этом Остапчук "исчез" из социальной сети Instagram. Вероятно, чтобы ему не досаждали вопросами о разводе. А вот Кристина Горняк внезапно заговорила о фамилии. В инста-сториз она рассказала, что после свадьбы взяла фамилию супруга, поэтому по паспорту она Кристина Остапчук.

Напомним, ранее стало известно о разводе Владимира Остапчука со второй женой Кристиной. Пара была в браке два года, общих детей у них нет. СМИ сообщают, что они получили свидетельство о расторжении брака еще несколько недель назад. Сами супруги пока никак не комментируют ситуацию.

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