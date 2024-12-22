Также известна реакция представителей обвиняемого.

Известная американская актриса и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли подала в суд на своего экс-коллегу по фильму "Оставь, если любишь" Джастина Бальдони. 37-летняя знаменитость обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам актрисы, мужчина мог без разрешения заходить в ее гримерку, когда она кормила грудью ребенка, показывал непристойные видео, обсуждал свою зависимость от порно и интересовался ее интимной жизнью.

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет приоткрыть завесу тайны над этим жестоким планом возмездия, направленным на то, чтобы навредить людям, которые говорят о неправомерном поведении, и поможет защитить тех, кто может стать объектом преследований", - говорится в судебном иске Лайвли.

К слову, команда Бальдони уже отреагировала на заявление актрисы. Представители мужчины опровергли обвинения и отметили, что этот иск является попыткой "отбелить репутацию" Блейк, которая якобы пострадала после выхода этого фильма на большие экраны. Позже адвокат Бальдони сказал об иске так:

"Эти обвинения являются полностью ложными, возмутительными и намеренно непристойными".

Что известно о фильме "Оставь, если любишь"

Фильм "Оставь, если любишь" вышел в августе этого года. Он является экранизацией одноименного литературного бестселлера 2016 года американской писательницы Коллин Гувер. По сюжету, героиня Лили Блум, которую сыграла Блейк Лайвли, много лет она была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон и случайно встречает нейрохирурга Райла Кинкейда, которого сыграл Джастина Бальдони. У них начинается роман, а со временем Лили замечает, что повторила судьбу матери и тоже выбрала абьюзера.

Напомним, ранее актера Жерара Депардье задержали из-за обвинений в сексуальном насилии.

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