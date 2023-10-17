В возрасте 54 лет умер украинский шоумен Сергей Сивохо.

Об этом в Facebook сообщила близькая подруга Сивохо Светлана Бердецкая. По ее словам, шоумена не стало рано утром 17 октября.

"Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею", - написала Светлана.

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Как сообщает "Обозреватель", Сивохо умер в Германии. Накануне ему стало плохо. СМИ писали, что шоумен в тяжелом состоянии.

В начале 2021 года шоумен рассказал, что в детстве ему диагностировали бронхит с астматическим компонентом, из-за болезни он страдал от одышки и кашля. В лечении использовали гормоны, что в итоге оказало влияние на его вес.

В 2017 году у Сивохо нашли язву, ему пришлось похудеть на 50 кг. После этого артист страдал от накопления жидкости в легких, однажды врачам пришлось ввести его в искусственную кому.

Чем известен Сивохо

Карьера шоумена началась с КВН, он считался одним из лучших игроков в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Также он вел радиопередачи и комедийные телешоу, среди которых: "Скрытая камера" и "Моя хата скраю".

В 2014 году Сивохо обвинили в участии в акциях "Антимайдана". На внеочередных парламентских выборах в 2019 году он баллотировался от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу в Донецкой области, однако не набрал необходимое количество голосов.

С октября 2019 по март 2020 года был советником Секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Перед увольнением на презентации "Национальной платформы примирения и единства" в Киеве произошел конфликт, в ходе которого Сивохо толкнули и он упал.

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