Мужчина умер в 2023 году.

Жена покойного украинского шоумена Сергея Сивохо - Татьяна - почтила память мужа.

Сегодня, 17 октября, ровно год, как Сергей ушел из жизни. Татьяна написала трогательное сообщение в своем Instagram.

"Время летит стрелой. Год прошел, как тебя нет с нами, Сергей. Год как день. Время не лечит. Добрый, умный, талантливый человек! Рядом с тобой всегда было тепло и надежно", - написала женщина.

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Татьяна также вспомнила, как шоумен помогал украинцам, пострадавшим в результате войны. По ее словам, Сивохо отправлял продукты, лекарства и одежду для беженцев. Также мужчина мечтал вернуть родной Донецк, в котором и находится сейчас его могила.

"Ты будто хотел успеть "починить" этот мир, пока еще билось твое сердце. Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс! Теперь ты на родной земле, покойся с миром, моя любовь", - добавила Татьяна.

К слову, ведущий Сергей Сивохо умер в Германии 17 октября 2023 года. Причиной смерти стала хроническая болезнь легких. Мужчине было 54 года. У него осталась жена и сын.

Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего участника группы "One Direction" Лиама Пейна.

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