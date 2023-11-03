Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет / instagram.com/ciboxo

Сегодня, 3 ноября, проходит прощание с украинским шоуменом Сергеем Сивохо. Близкие и знакомые собрались в Октябрьском дворце в Киеве, чтобы провести его в последний путь.

Одним из первых проститься с шоуменом пришел украинский актер театра и кино Станислав Боклан, с которым они вместе были тренерами в шоу "Лига смеха".

Боклан пришел попрощаться с Сивохо / фото Дмитрий Ключко, УНИАН

Также на церемонии прощания появились комики Руслан Ханумак, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, которые также были участниками юмористической программы. 

Видео дня

Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023 Прощание с Сергеем Сивохо /  © фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023© фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023© фото Дмитрий Ключко, УНИАН
Фото Прощание с Сергеем Сивохо 03 ноября 2023© фото Дмитрий Ключко, УНИАН

Отметим, после того как в Октябрьский дворец привезли урну с прахом Сивохо, на ее фоне начали демонстрировать слайд-шоу его фотографий с известными людьми и друзьями. 

На церемонии прощания показывают фото Сивохо с друзьями / фото Дмитрий Ключко, УНИАН

Смерть Сергея Сивохо

Шоумен Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Его жизнь оборвалась в Германии, где он находился на лечении. В последнии дни жизни Сивохо очень плохо себя чувствовал, он был в тяжелом состоянии.

Кроме того, друг Сивохо - хореограф Андрис Капиньш - рассказал, что шоумен последнее время и вовсе передвигался на костылях

Вас также могут заинтересовать новости: