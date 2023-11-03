Проститься с ним пришли многие звезды.

Сегодня, 3 ноября, проходит прощание с украинским шоуменом Сергеем Сивохо. Близкие и знакомые собрались в Октябрьском дворце в Киеве, чтобы провести его в последний путь.

Одним из первых проститься с шоуменом пришел украинский актер театра и кино Станислав Боклан, с которым они вместе были тренерами в шоу "Лига смеха".

Также на церемонии прощания появились комики Руслан Ханумак, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, которые также были участниками юмористической программы.

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Отметим, после того как в Октябрьский дворец привезли урну с прахом Сивохо, на ее фоне начали демонстрировать слайд-шоу его фотографий с известными людьми и друзьями.

Смерть Сергея Сивохо

Шоумен Сергей Сивохо умер 17 октября в возрасте 54 лет. Его жизнь оборвалась в Германии, где он находился на лечении. В последнии дни жизни Сивохо очень плохо себя чувствовал, он был в тяжелом состоянии.

Кроме того, друг Сивохо - хореограф Андрис Капиньш - рассказал, что шоумен последнее время и вовсе передвигался на костылях.

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