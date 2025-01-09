Блогер рассказал, какие именно слова журналистки были ложными.

Известный украинский блогер Александр Волошин, который летом 2024 года сбежал из Украины, впервые за долгое время снова заговорил о своем выезде. Звезда сети обратился к журналистке и блогеру Рамине Эксхакзай, которая ранее обнародовала расследование о побеге мужчины, и обвинил ее во лжи.

Во время подкаста "Формула Волошина" с другим блогером-беглецом Дмитрием Евтушенко Александр заявил, что они вместе "разоблачили ложь журналистки Рамины". По его словам, интервьюер якобы солгала в своем расследовании о том, что Волошин уже давно планировал свой выезд, еще за полгода до пересечения границы он начал решать, как сбежать из страны. Однако сам блогер говорит, что это не так.

"Рамина приходит ко мне на подкаст. На подкасте мне врет в лицо. После этого зовет меня на интервью. Рассказывает всем о том, что я готовил свой выезд за полгода, а я просто озвучивал, что на меня готовят бумаги и какого-то плана, как уехать, не было. Не зная фактов и информации, начинает врать, вместо того чтобы подойти ко мне и сказать: "Что случилось? Что это за слухи о том, что ты хочешь уехать?" После этого обвиняет меня во всех грехах, которые могут быть, и дальше то, в чем обвиняет меня, - делает сама", - рассказал Александр Волошин.

Также он добавил, что, кроме этого, Эсхакзай сделала еще некоторые ошибки и исказила факты, в частности, о неуплате налогов и продаже квартир. Тогда журналистка рассказывала, что блогер заблаговременно вывез свои машины за границу и продал недвижимость, потому что знал, что покинет страну. Сам Волошин утверждает, что начал продавать имущество еще зимой из-за войны в Украине, а некоторые его авто до сих пор остаются на родине.

Александр также заявил, что в мае 2024 года Рамина вместе с главой Telegram-канала "Джокер" на одной машине выехали за границу. Таким образом, она, мол, сделала то же, в чем обвиняла его. В дополнение, в своем подкасте Волошин отметил, что блогерша солгала, что никогда не работала в эскорте. Он намекнул, что у него есть доказательства обратного и пригрозил, что обнародует их:

Если Рамина будет делать еще какие-то лживые шаги в мою сторону и они будут реально портить мне имя и не иметь ничего общего с правдой, то я обнародую то, что у меня есть.

Что известно о побеге Волошина

Александр признался, что покинул Украину в августе этого года. Сначала он находился в Польше, а затем переехал в Испанию. В октябре стало известно, что беглец поселился на острове Бали. После выезда из Украины инфлюенсер записал скандальное видео "Кто предатель". В нем он попытался оправдаться за свой побег и занялся поиском "виновных". Он заявил, что причиной выезда стала якобы так называемая система, царящая в Украине. Волошин сказал, что вернется на родину тогда, когда она изменится.

Напомним, ранее Александр Волошин купил роскошную виллу за границей и показал, как она выглядит. Он приобрел недвижимость на острове Бали, Индонезия.

Вас также могут заинтересовать новости: