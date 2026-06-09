Ротару выезжала из Украины во время войны: появились новые подробности

По словам бывшего концертного директора певицы, какое-то время она провела на Сицилии.

Известная эстрадная певица София Ротару далеко не все время с начала развязанной Россией широкомасштабной войны пребывает в Украине. Об этом рассказал руководитель хора "Веревки" и в прошлом директор концертных программ певицы Софии Ротару Игорь Курилов, передает "Главком".

"С прошлым Днем рождения не поздравлял, потому что ее не было в Украине. Хотя с Аурикой мы общаемся, и она говорит, что Соня в Маршинцах (село в Черновицкой области), а она в это время на Сицилии", - заявил он.

Вместе с тем, Курилов подтвердил, что и в своем доме в Конча-Заспе София Ротару бывает:

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"Да, Соня мне говорила: "Я и тебе здесь домик построю. Будешь уток, гусей выращивать…". Но я отказался".

По его словам, они с Ротару почти не общаются, очень редко связываются.

"В 2014 году я сказал ей: "Все, до свидания, моей ноги в России больше не будет никогда". И вопросы отпали", - отметил Курилов, добавив, что какой-либо обиды со стороны певицы как таковой не было.

Напомним, ранее народная артистка Украины Аурика Ротару уверяла, что ее сестра София Ротару во время войны пребывает в Конча-Заспе, где занимается садом и огородом.

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