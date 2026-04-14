Витвицкая откровенно рассказала о травмах жениха-воина: 'Он прощался с жизнью'

Соломия также рассказала, как часто у неё бывает возможность видеться с возлюбленным.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала о серьезной травме своего жениха-военного Алексея Ситайла.

В комментарии проекту "Тур зірками" телезвезда призналась, что ее возлюбленный, который встал на защиту нашей страны, получил уже три контузии.

"У него несколько контузий. На самом деле у военных бывают ранения, которые они даже официально не регистрируют, и об этом нет каких-либо справок. Но там, кажется, у него три официальные контузии. Я о многих моментах, где он их получил, при каких обстоятельствах, узнавала позже. В частности, он мне, например, не говорил, куда он отправляется. Просто говорил, что не будет связи два дня. И потом уже, когда прошел этот период, это было несколько месяцев спустя, я выяснила, при каких обстоятельствах это произошло. Там очень опасная зона, и над ним взорвался снаряд. И он говорит, что как будто почувствовал этот взрыв. И потом еще удивился, что почему-то на нем не было никаких следов. Я понимаю, что он уже прощался с жизнью, и что там были штурмы. И фактически они уже думали, что может случиться все, что угодно", – рассказала Соломия.

Видео дня

Витвицкая добавила, что сейчас ей удается чаще видеться с Алексеем. Однако отметила, что, несмотря на сложность поддерживать отношения на расстоянии, она старается всегда проводить время с любимым при любых обстоятельствах.

"Сейчас чаще получается видеться из-за того, что он сменил службу и чаще бывает в Киеве. Но период, когда он был на боевых заданиях и когда не было связи, – это очень тяжело. Я всегда пользовалась любым моментом, выходными, его выходными, когда он там выходил с позиции и все складывалось. Это было очень ценно. Ну и, конечно же, видеосвязь", – подчеркнула ведущая.

