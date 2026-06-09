'Я освободилась': Виктория Билан-Ращук официально разведась с мужем-воином

Супруги прожили вместе 10 лет.

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук, которая ранее рассказала об изменах своего мужа-воина Владимира Ращука во время своей беременности, официально развелась с ним.

Об этом звезда фильмов "Поезд к Рождеству" и "Жены на тропе войны" сообщила в своем Instagram. Актриса отметила, что ее бывший муж не явился на судебное заседание, однако она смогла рассказать свою правду.

"Я официально освободилась. Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, измены и разочарования. На суд он не явился, ведь "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания. А я пришла. И сказала правду, которую суд зафиксировал. О том, как на самом деле все было. О том, что ребенок уже давно не интересует человека, который называет себя отцом. Об отсутствии помощи, ответственности и мужского достоинства. Я больше не хочу тянуть эту историю. Не хочу, чтобы меня и моих детей ассоциировали с человеком, который не нашел в себе смелости даже прийти в суд и посмотреть мне в глаза", – написала Виктория.

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Актриса также добавила, что судья предлагал дать время на примирение, но она отказалась. По словам Билан-Ращук, "примирение возможно только там, где есть правда, уважение, ответственность и хотя бы желание оставаться человеком в самые тяжелые моменты". Поэтому она рада, что наконец решилась официально завершить отношения с Владимиром и

"Я поставила точку, и это, пожалуй, одно из лучших и самых важных решений в моей жизни, потому что я наконец-то освободилась от человека, рядом с которым я теряла себя. От таких нужно не просто уходить… бежать, без страха и без сожаления. Потому что самое страшное – не одиночество. Самое страшное – жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью. А жизнь продолжается. И в ней еще будет счастливый смех моих детей, мои спектакли и кино, моя поэзия и песни, мои прекрасные рассветы, моя любовь и мое счастье! А остальное больше не имеет значения".

К слову, в апреле этого года актер-воин Владимир Ращук признался, что полюбил другую женщину. После этого Виктория рассказала, что мужчина начал новые отношения, когда они еще были в браке. Впоследствии у пары родился общий сын Ярема, однако актер продолжал встречаться с новой избранницей.

Напомним, ранее известная актриса Виктория Билан-Ращук рассказала о травле на съемках из-за просьбы говорить на украинском языке.

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