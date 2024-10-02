Ведущая поделилась кадрами избранника с фронта.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая поделилась кадрами своего возлюбленного - военного Алексея Ситайло - в сети. Телезвезда публично обратилась к избраннику и поздравила его с важным днем.

Как известно, 1 октября отмечали День защитников и защитниц Украины. По случаю праздника знаменитость поздравила любимого и посвятила ему трогательный пост в своем Instagram. В частности, Витвицкая опубликовала кадры, на которых Ситайло показался на фронте во время выполнения боевых задач.

В подписи к видео ведущая выразила благодарность всем украинским воинам за мужество и защиту нашей страны от врага. Своего любимого она назвала "героем" и пожелала ему крепкого здоровья.

Видео дня

"Особый для всех украинцев день - День защитников Украины. Алексей, ты настоящий герой, который стоит на страже нашего мира, свободы и счастливого будущего нашей страны. Спасибо за твое мужество, силу и отвагу. Пусть каждый твой день будет наполнен любовью, теплом и поддержкой. Желаю крепкого здоровья. Горжусь тобой. Спасибо каждой и каждому кто нас защищает и благодаря кому мы верим в лучшее", - написала Соломия.

К слову, когда ведущая впервые сообщила о романе с Ситайло в феврале 2024 года, она делилась, что их объединило волонтерство. Как известно, Соломия уже несколько лет занимается благотворительностью.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая поехала к любимому на фронт. Звезда показала трогательный момент встречи с избранником.

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