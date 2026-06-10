Никитюк призналась, что подарила жениху-воину на юбилей

Звезда также показала новую фотографию их маленького сына.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о подарке любимому-воину.

Напомним, вчера, 9 июня, избранник звезды Дмитрий Бабчук отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 30 лет. По случаю праздника Никитюк решила выйти в сторис в Instagram и призналась, что подарила жениху.

"Спасибо всем за поздравления! Боже, такое ощущение, что это был мой день рождения. Если вы спросите, что я подарила? Так вот, ребенка – вот такого", – подчеркнула телеведущая и показала новое фото их общего сына Оскара.

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Кстати, на следующей неделе мальчику исполнится год. Лицо сына Леся пока не показывает публично.

К слову, не секрет, что Дмитрий уже сделал Лесе предложение, однако пара пока официально не оформила свои отношения. В прошлом году Никитюк и Бабчук впервые стали родителями, хотя телеведущая долгое время скрывала свою беременность.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, какую свадьбу планирует с женихом-военным. Она также рассказала, о выступлении какого известного украинского артиста мечтает на торжестве.

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