Никитюк эмоционально поздравила своего жениха с особенным праздником

Звезда также опубликовала новое фото возлюбленного с их сыном.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально поздравила своего жениха-воина Дмитрия Бабчука.

Сегодня, 9 июня, мужчина отмечает свой день рождения. Дмитрию исполнилось 30 лет. По случаю юбилея возлюбленного Леся публично обратилась к нему в своем Instagram.

"Такого мужчину грех не поздравить. С днем рождения, Розмалевкин", - написала Никитюк и показала фото именинника с их сыном.

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Сам Дмитрий также сделал пост в Instagram послучаю праздника и написал о своей жизни так:

"Сегодня мне исполнилось 30 лет – 10 из которых посвящены военному делу. Хочу сказать только одно: служба и война многому меня научили. Оценивая пройденный путь, могу с уверенностью сказать, что я им доволен. Хочу поблагодарить свою семью, которая меня во всем понимает и поддерживает, а также отдельно выражаю слова благодарности своим друзьям. Хочу, чтобы каждый из нас дожил и увидел, чем же все это закончится".

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, какую свадьбу планирует с женихом-военным.

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