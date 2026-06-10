Forbes назвал самых востребованных украинских актеров во время войны

Список составлялся с учетом количества ролей, а также наград и участия в международных проектах.

Украинский кинематограф с каждым днем все активнее развивается, а наши актеры наконец-то вытеснили российских коллег. Некоторые уже успели ярко проявить себя на экране и продолжают успешно строить карьеру.

На днях издание Forbes Украина объявило список десяти самых востребованных украинских актеров 2022 года, которые чаще всего снимаются в фильмах и сериалах во время полномасштабной войны как в главных, так и во второстепенных ролях. Лидером рейтинга стал звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко.

"С 2022 года он появился в 27 проектах, из которых 22 – главные роли", – отмечает Forbes.

Видео дня

По уровню гонорара первые места заняли два актера – Тарас Цымбалюк, стоимость одного съемочного дня у которого составляет 50–60 тысяч гривень, а также Станислав Боклан, который получает 60 тысяч гривень за съемки.

Самые востребованные актеры в Украине с 2022 года

Андрей Исаенко

Виктор Жданов

Александр Ярема

Тарас Цымбалюк

Анастасия Иванюк

Ирма Витовская

Александр Яцентюк

Станислав Боклан

Владимир Ращук

Александр Рудинский.

Напомним, ранее УНИАН писал о 20 лучших актерах всех времен.

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