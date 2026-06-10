Forbes назвал самых востребованных украинских актеров во время войны

Украинский кинематограф с каждым днем все активнее развивается, а наши актеры наконец-то вытеснили российских коллег. Некоторые уже успели ярко проявить себя на экране и продолжают успешно строить карьеру.
На днях издание Forbes Украина объявило список десяти самых востребованных украинских актеров 2022 года, которые чаще всего снимаются в фильмах и сериалах во время полномасштабной войны как в главных, так и во второстепенных ролях. Лидером рейтинга стал звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко.
"С 2022 года он появился в 27 проектах, из которых 22 – главные роли", – отмечает Forbes.
По уровню гонорара первые места заняли два актера – Тарас Цымбалюк, стоимость одного съемочного дня у которого составляет 50–60 тысяч гривень, а также Станислав Боклан, который получает 60 тысяч гривень за съемки.
Самые востребованные актеры в Украине с 2022 года
- Андрей Исаенко
- Виктор Жданов
- Александр Ярема
- Тарас Цымбалюк
- Анастасия Иванюк
- Ирма Витовская
- Александр Яцентюк
- Станислав Боклан
- Владимир Ращук
- Александр Рудинский.
Напомним, ранее УНИАН писал о 20 лучших актерах всех времен.