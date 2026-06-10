Шоптенко впервые за долгое время показала своего 8-летнего сына (фото)

Танцовщица поздравила Алексея с праздником.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко впервые за долгое время показала сына.

На днях Алексей отмечал свой день рождения. Мальчику исполнилось 8 лет. По случаю праздника звездная мама поздравила именинника и опубликовала в Instagram новые фото с ним.

"С днем рождения, мой взрослый малыш! Быть твоей мамой уже 8 лет – это мое самое большое счастье и лучший и самый важный проект в жизни! Оставайся всегда таким смелым – будь собой, таким, какой ты есть", – написала Алена.

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К слову, танцовщица родила сына от предпринимателя Алексея Иванова. Пара была официально в браке, однако еще до полномасштабного вторжения РФ решила завершить отношения, а официально развелась уже во время войны. Шоптенко долгое время молчала об изменениях в личной жизни, потому что надеялась сохранить семью. По словам Алены, ее вдохновлял пример родителей, проживших вместе много лет, и желание, чтобы у ребенка была полная семья. Кстати, последние годы она вместе с сыном живет в Австрии.

Напомним, ранее бывшая жена Дзидзьо впервые за долгое время показала маленького сына.

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