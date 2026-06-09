40-летняя украинская актриса раскрыла всю правду об отношениях с бывшим мужем-нардепом

По словам артистки, ей предлагали деньги за интервью, где она пролила бы свет на его поведение.

Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук впервые подробно рассказала о том, в каких отношениях пребывает со своим бывшим супругом, народным депутатом Александром Божковым, от которого родила двоих сыновей.

"Не общаемся вообще, не переписываемся. Он вообще не ведет никакого контакта со своими детьми. Даже не отвечает им на звонки на день рождения", - рассказала 40-летняя артистка в комментарии программе "Наодинці з гламуром".

При этом она добавила, какую позицию занимает в связи с таким поведением экс-мужа.

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"Я считаю, что насильно любимым не будешь. Если ему не нужны дети, значит, не нужны. Что я буду ему говорить: "Надо быть хорошим отцом"? Если он не хочет, значит, не хочет, все, - пояснила она. - Мне жаль, что ему неинтересны его дети, потому что у него растут невероятно классные парни. И мне жаль детей, которые не видят родительской опеки, нужна мужская энергия. К сожалению, это его ошибки. Надеюсь, он когда-нибудь это поймет, но уже, я уверена, будет поздно".

По ее словам, ей предлагали деньги за интервью, где она пролила бы свет на поведение Александра, но она категорически против такого.

Напомним, ранее Анна Саливанчук призналавась, что ее бывший муж не обеспечивает детей.

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