Выбраться из пасти гиганта: вышел трейлер триллера о выживании 'Во чреве кита'

В украинский прокат фильм должен выйти 15 октября 2026 года.

Вышел украинский трейлер приключенческого триллера о выживании "Во чреве кита" (Whalefall), в украинском прокате известного под названием "Падение кита".

В центре сюжета – молодой дайвер Джей Гардинер, который после смерти своего строгого отца Митта отправляется на побережье Центральной Калифорнии, чтобы исполнить его последнюю волю. Однако во время погружения парня проглатывает гигантский кашалот. Оказавшись в брюхе животного и имея лишь час запаса кислорода, Джей осознает, что именно с трудом извлеченные жизненные уроки отца могут стать ключом к его спасению.

Главную роль в фильме сыграл американский актер Остин Абрамс ("Одинокие волки", "Оружие", "Обитель зла", сериал "Эйфория").

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Также в картине задействованы Джош Бролин ("Старикам тут не место", "Сикарио", "Дэдпул 2", "Оружие", "Достать ножи: Проснись, мертвец", "Созвездие Пса", франшизы "Мстители", "Дюна"), Элизабет Шу ("Малыш-каратист", "Назад в будущее 2", сериал "Пацаны"), Джон Ортис ("Конг: Остров Черепа", "Никто 2", франшиза "Форсаж"), Джейн Леви ("Зловещие мертвецы", "Не дыши", сериал "Касл-Рок"), Эмили Радд (трилогия "Улица страха", сериал "One Piece") и другие.

Снял картину по собственному сценарию американский режиссер Брайан Даффилд ("Никто тебя не спасет", "Спонтанность"). Также он отличился сценарной работой над фильмами "Няня", "Любовь и монстры", "Под водой" и "Дивергент 2".

Сюжет фильма основан на одноименном романе 2023 года американского писателя Дэниела Крауса – он также выступил соавтором сценария экранизации. Больше всего Краус известен совместной работой с культовыми режиссерами Джорджем Ромеро ("Живые мертвецы") и Гильермо дель Торо (именно на основе его романа была снята оскароносная "Форма воды").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 15 октября 2026 года.

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