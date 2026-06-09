Этот 19-минутный рок-хит 1972 года считается величайшей песней всех времен

Композиция "Close to the Edge" 1972 года британской группы Yes длиной почти 19 минут признана величайшей длинной песней всех времен, пишет журнал Parade.
"Песня раздвинула привычные границы рок-музыки и показала, каким масштабным может быть музыкальное произведение. Спустя более полувека этот трек продолжает получать признание", - говорится в публикации,
Напоминается, что композиция изначально заметно выделялась даже на фоне самых смелых рок-экспериментов того времени.
"Close to the Edge" - что важно знать о треке
Композиция "Close to the Edge" длится 18 минут и 43 секунды и полностью занимает одну сторону оригинальной виниловой пластинки одноименного альбома группы.
Написали песню музыканты Джон Андерсон и Стив Хау. В ней органично сочетаются элементы прогрессивного рока, классической музыки, джаза и сложного повествования. Текст частично вдохновлен романом Германа Гессе "Сиддхартха", а сама композиция постоянно меняет темп, настроение и музыкальные акценты.
Альбом Close to the Edge вышел в сентябре 1972 года и стал важной вехой в карьере группы Yes. На тот момент это был самый успешный коммерческий релиз коллектива. Пластинка поднялась на третью строчку чарта Billboard 200 в США и достигла четвертого места в Великобритании. Позже продажи альбома в Соединенных Штатах превысили миллион экземпляров. Центральным произведением пластинки остается одноименная композиция.
Недавно журнал Goldmine, специализирующийся на музыке и коллекционировании пластинок, составил рейтинг 20 лучших песен продолжительностью более 10 минут. Первое место в списке заняла именно "Close to the Edge".
"За десятилетия альбом Close to the Edge стал одной из самых высоко оцененных работ в истории прогрессивного рока. Он неоднократно попадал в списки величайших альбомов всех времен и был включен в подобные рейтинги журнала Rolling Stone. Заглавная композиция также продолжает считаться одним из главных достижений жанра", - отмечается в статье.
Спустя более 50 лет после выхода "Close to the Edge" остается ориентиром для всех масштабных рок-композиций.
Напомним, ранее УНИАН писал, какую песню 1963 года запретили на радио, но она стала хитом и символом целого поколения.