Алексей Ситайло служит уже два года.

Телеведущая Соломия Витвицкая недавно объявила о том, что нашла свою любовь. Она решила связать свою судьбу с военным по имени Алексей.

Как рассказала Соломия в программе "Песня моей жизни", их с любимым свело волонтерство, которым телеведущая занимается уже несколько лет.

Интересно, что до большой войны они виделись несколько раз в обзиъ компаниях, но не общались. Однако позже все изменилось.

Видео дня

"Когда его подразделению требовались генераторы, еще какие-то вещи, он ко мне обратился, как к волонтеру. Я многим военным помогаю и помогала, постоянно нахожусь на связи, потому что все время возникают новые запросы. Когда Алексей поехал на Бахмутское направление, я его подразделению и другим привозила помощь", - рассказала Витвицкая.

Она добавила, что любовь ее окрыляет, вдохновляет и неизвестно никогда, где ты ее встретишь.

"Предугадать ничего невозможно, но так произошло. Мы ничего не планировали, но чувство загорелось", – дополняет ведущая.

Сейчас с любимым Соломия общается в месседжерах или по видеосвязи, встретиться лично у них не всегда получается.

"У него было две тяжелых контузии, когда он вернулся на ротацию, то проходил лечение. По решению ВЛК (военно-врачебная комиссия) – отпуск. Врачи рекомендовали термальные воды, мы выбрали Закарпатье. У нас была просто возможность побыть вместе. И я сейчас понимаю многих украинок – очень тяжело жить на расстоянии, особенно когда все еще в таком, конфетно-цветочном периоде. Очень жду его с победой домой и надеюсь, что она как можно скорее наступит", – говорит Витвицкая.

Напомним, ранее новый избранник Соломии Витвицкой рассказал, почему пошел воевать.

Вас также могут заинтересовать новости: