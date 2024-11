По словам жертвы, инцидент произошел в 2010 году.

Скандального рэпера Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает издание People.

Оказалось, что 22 ноября участница шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Эн подала иск в суд на артиста. Девушка отметила, что в 2010 году снималась в клипе на песню "In for the Kill" как актриса второго плана. Тогда на съемочной площадке она была одета только в откровенное нижнее белье, однако Уэст попросил "дать ему эту девушку" и всех выгнал. По словам Дженн, мужчина начал совершать сексуальное насилие на камеру якобы для клипа.

"На камеру ответчик Уэст начал душить истицу одной рукой. Затем он обхватил другой рукой ее шею и продолжал душить обеими руками. Затем он втиснул несколько пальцев в ее горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул ей рот. Истица пыталась дышать и чувствовала, будто она временно потеряла сознание. Когда ответчик Уэст решил, что с истицей покончил, ее лицо было покрыто слюной и размазанным макияжем", - говорится в иске.

Эн также обвиняет компанию Universal Music Group в преступлении. По словам девушки, она рассказывала об инциденте, но представители компании не стали проводить собственное расследование.

Сейчас модель требует у Уэста компенсацию для возмещения морального ущерба. Кстати, сам рэпер пока не комментировал эту тему.

Что известно о Канье Уэсте

Канье Уэст - американский рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. 47-летний мужчина известен своими скандальными выходками и высказываниями. В частности, в 2022 году он потерял статус миллиардера из-за антисемистских слов, которые не понравились бренду "Adidas". Тогда с ним разорвали контракт.

Напомним, ранее стало известно, что скандальный рэпер Канье Уэст может выступить в РФ.

