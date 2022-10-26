Он потерял деньги из-за разрыва контракта с Adidas.

Американский рэпер Канье Уэст потерял статус миллиардера после ряда скандалов, в том числе после прекращения сотрудничества с компанией Adidas.

Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что 45-летний Уэст буквально за сутки потерял более миллиарда долларов. Произошло это после того, как компании Adidas разорвала с ним все связи из-за антисемистский высказываний.

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"Adidas не терпит антисемитизма и каких-либо других видов ненависти. Недавние комментарии и действия Ye были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, и они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и инклюзивностью, взаимным уважением и честностью", - говорится в заявлении бренда.

Теперь состояние Канье Уэста приравнивается к 400 миллионам долларов. Таким образом рэпер потерял статус долларового миллиардера.

Стоит отметить, что осуждение со стороны разных брендов и известных личностей вызвало выражение Уэста о том, что музыкантом Шоном Комбсом управляют известные евреи. После этого Канье в Twitter написал, что включит смертельный режим третьего уровня против евреев.

Напомним, ранее рэпер Канье Уэст назвал себя "молодым Путиным".

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