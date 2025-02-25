Фигурант, который имеет медийную популярность, оправдывает нападение РФ на Украину.

Российский певец-пропагандист Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом "Shaman", который входит в круг певцов, подконтрольных Кремлю, получил заочное подозрение за пропаганду войны против Украины.

Как сообщили в СБУ, украинская спецслужба собрала доказательную базу на певца Дронова.

По данным следствия, он публично поддерживает и пропагандирует войну РФ против Украины. Злоумышленник входит в круг эстрадных исполнителей России, которые подконтрольны Кремлю. Говорится, что эта группа исполнителей публично поддерживают действия руководства РФ, а также прославляют лиц, участвующих в боевых действиях против Украины.

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В частности, Дронов регулярно выступает на концертах и массовых акциях, направленных на поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина и оккупационных группировок страны-агрессора.

Например, задокументировано, что в конце 2022 года фигурант записал видеообращение, в котором героизировал представителей вооруженных формирований России, воюющих против Украины, а также признал правомерным вторжение РФ, начатое в феврале 2014 года.

Также в феврале 2023 года Дронов находился на временно захваченной части левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.

"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дронову о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (отрицание временной оккупации части территории Украины, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенные повторно с использованием средств массовой информации).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения пропагандиста рашизма к ответственности.

В Офисе генерального прокурора Украины уточнили, что, по данным следствия, подозреваемый имеет медийную популярность на телевидении и имеет большую аудиторию, проводит концерты и встречи с военнослужащими РФ, которые принимают активное участие в боевых действиях против Украины. Выступает в телевизионных программах, дает интервью медиа и регулярно участвует в пропагандистских мероприятиях в поддержку войны, отрицает временную оккупацию части территории Украины.

"Находясь на территории временно оккупированной части Украины в Херсонской области, в августе 2023 года подозреваемый повторно, возвращаясь с концерта, посвященного военнослужащим ВС РФ, признавал правомерной вооруженную агрессию против Украины, а также глорифицировал представителей ВС РФ", - заявили в прокуратуре.

Справка о Шамане

Shaman, настоящее имя Ярослав Дронов (22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область) - российский певец, музыкант. Заслуженный артист России, является музыкальным проектом Кремля.

Посещал оккупированный Мариуполь. Внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Также известно, что 22 июля 2022 года, в разгар широкомасштабного российского вторжения в Украину, Shaman выпустил клип на песню "Я русский", который за первые сутки собрал миллион просмотров на YouTube, а за первый месяц - 10 миллионов. Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил успех клипа своевременной премьерой. Песня и клип активно использовался российской пропагандой. 30 августа 2022 года на песню и клип была выпущена пародия "Я узкий", автором которой стал творческий коллектив, под управлением Александра Гудкова.

18 августа 2022 года Shaman выступил на форуме "Таврида" во временно оккупированном Крыму. 22 августа, в День Государственного флага РФ, в Крыму исполнил Гимн России. Как анонсировал пропагандист, следующая его песня "будет диалогом с Богом".

17 марта 2023 года добавлен в санкционный список Латвии с запретом въезда в страну, 24 июня 2024 года против Дронова введены персональные санкции ЕС за поддержку путинского режима

Как писал УНИАН, российский актер, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов заочно осужден Винницким городским судом на 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным украинских правоохранителей, он активно и публично поддерживает вторжение в Украину и оккупацию ее территорий. Указанный актер, в основном, запомнился зрителям ролью в детективном сериале "Бандитский Петербург".

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