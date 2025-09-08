Артист впервые вышел на связь с подписчиками.

Украинский певец, победитель талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Роман Сасанчин после заявления о разрыве отношений с женой Иванной, впервые вышел на связь.

В частности, артист опубликовал новый пост в Instagram, в котором написал о своем состоянии. Роман отметил, что сейчас ему трудно, но понемногу он пытается возвращаться к привычному ритму жизни.

"Вид у меня не самый лучший, из-за чего и не выхожу в сторис. Однако уже собираюсь из частиц в кучу и как ни как, но жить как-то дальше нужно, поэтому буду хотя бы так писать вам о последних своих событиях", - подчеркнул Сасанчин.

Роман также призвал подписчиков беречь себя и своих родных.

"Как трудно не было бы, идем дальше. Берегите себя и родных - это самое ценное, что у нас есть", - отметил певец.

К слову, пара была в отношениях около шести лет, а официально стали мужем и женой в 2021 году. У Иванны и Романа есть общая дочь Элизабет, которой три года. Однако на днях они сообщили в сети, что "история длиной почти шесть лет подъехала к своей конечной станции". Причину расставания экс-пара не рассказывает.

Напомним, в начале года жена Романа Сасанчина признавалась, что у них были проблемы в отношениях.

