'Хотели разорвать брак': жена Романа Сасанчина рассказала о кризисе в отношениях

Пара сумела сохранить свой брак.

Супруга украинского певца Романа Сасанчина - Иванна - поделилась с поклонниками, что в их с мужем отношениях был кризис. По ее словам, был период, когда они могли около недели не разговаривать.

В тот момент, по словам Иванны, они даже хотели разорвать брак.

"Паузу не брали, потому что, на мой взгляд, это признак конца отношений. Но был момент, когда мы пять дней не разговаривали и уже хотели расторгнуть наш брак", — поделилась Иванна.

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К счастью, паре удалось понять друг друга и сохранить свои отношения. Сейчас у них все хорошо и они вместе воспитывают дочь.

К слову, в 2023 году Иванна решилась с дочерью переехать в Польшу, однако вскоре они вернулись. Известно, что девочка заболела, поэтому звездные родители решили, что ей будет лучше дома.

Кроме того, жена Сасанчина рассказала, что хочет вернуться к своей работе, но и забрасывать свой блог она не планирует.

Напомним, ранее жена Сасанчина рассекретила опасный диагноз 3-летней дочери. Изначально польские врачи не смогли поставить ей диагноз из-за симптомов непонятной болезни, однако позже стало известно, что у девочки воспаление легких.

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