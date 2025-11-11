Внук отказался заменить королеву на изнурительном мероприятии.

Покойная королева Елизавета II якобы опасалась, что ее любимый внук принц Уильям может стать "монархом-селебрити".

Об этом говорится в новой книге британского автора Роберта Джобсона "The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival", фрагменты которой опубликовал Daily Mail. Как утверждает автор, в конце жизни Елизавету иногда раздражала "жесткость" Уильяма - и даже в свои 96 лет она не могла мириться с тем, что он иногда ставил личное выше долга.

В июле 2022 года королева должна была открыть новое отделение хосписа в Беркшире и из-за слабого самочувствия попросила Уильяма заменить ее. Внук отказался выполнить просьбу, объяснив это родительскими обязанностями. Это разочаровало монархиню, которая иронично заметила: "Разве для этого не существуют няньки и телохранители?". В конце концов на мероприятие она отправилась с принцессой Анной - и это стало ее последним официальным событием в Англии перед смертью 8 сентября того же года.

По словам Джобсона, в 2022 году Уильям провел лишь 190 официальных встреч, тогда как его отец-король - почти 500. Причина заключается в стремлении принца обеспечить своим детям стабильное детство, которого он сам был лишен после развода родителей.

Как известно, принц Уильям является старшим сыном короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы. Согласно британскому порядку престолонаследия, именно он станет следующим королем Великобритании после своего отца. Вместе с женой, принцессой Кэтрин, он воспитывает троих детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

