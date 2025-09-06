Продюсер отметила, что гордится успехами 16-летнего Андрея.

Известный украинский продюсер и бывшая жена рэпера Потапа - Ирина Горовая - рассекретила место обучения их общего сына.

Напомним, что недавно экс-супруги вместе с 16-летним Андреем были в Великобритании. Именно в этой стране они выбирали учебное заведение для сына. А на днях Ирина опубликовала фото в своем Instagram, на котором парень позирует возле баннера элитной британской школы ACS International School Cobham, в которой и будет получать образование ближайшие несколько лет.

"Теперь нас разделяет большое расстояние и загруженный график его обучения. Горжусь им!" - подписала фото продюсер.

К слову, как отмечает сайт Albion Education, обучение в таком заведении стоит 14 766 фунтов за триместр, то есть примерно 820 000 гривень.

Напомним, ранее Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с новым избранником. По ее словам, они уже пять лет вместе, но продюсер не хочет публично о нем рассказывать и показывать лицо своего возлюбленного.

