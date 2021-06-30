Кароль позировала обнаженной / instagram.com/tina_karol/
Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход клипа на новую песню "Красиво".
В своем Instagram-блоге она опубликовала видео, на котором сидит на полу полностью обнаженной. И при этом по ней ползает королевский питон.
"Я позавидовала змее", "Огонь", "Волшебно", "Как теперь дышать?", "Неожиданно и ожидаемо невероятно", "Шок", "Ааааа, челюсть моя", - пишут поклонники в комментариях.
Кароль позировала обнаженной / instagram.com/tina_karol/
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жгучая Ани Лорак в "голом" купальнике покрутилась перед камерой
- Украинский шоумен "потерял" жену и маленькую дочь
- Надя Дорофеева подразнила поклонников фото в купальнике
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram