Певица готовится к выпуску нового клипа.

Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход клипа на новую песню "Красиво".

В своем Instagram-блоге она опубликовала видео, на котором сидит на полу полностью обнаженной. И при этом по ней ползает королевский питон.

"Я позавидовала змее", "Огонь", "Волшебно", "Как теперь дышать?", "Неожиданно и ожидаемо невероятно", "Шок", "Ааааа, челюсть моя", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич