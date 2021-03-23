Телеведущая предстала обнаженной на снимках.

Российская телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в Instagram снимки с фотосессии для журнала Playboy.

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На фото девушка позирует полностью обнаженной, прикрывая лишь грудь руками.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда", - сказала Настя.

Также Настя добавила, что сделала эту обложку вместе со своей командой.

"Смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy! Я горжусь этой работой. Кибер-вечеринка продолжается! Всем приятного просмотра", - добавила Настя.

Кто такая Настя Ивлеева:

Ивлеева наиболее известна как звезда социальной сети Instagram, а так же как ведущая телепередачи "Орёл и решка"

В 2016 году принимала участие в съёмке для журнала "Maxim"

В 2019 году Ивлеевой был закрыт въезд на Украину сроком на три года из-за нарушения ею украинского законодательства при посещении Крыма в 2017 году

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Автор: Диана Могилевич