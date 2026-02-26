Дорофеева сделала откровенное признание о детстве с русской попсой

Певица рассказала, кто познакомил ее с украинской музыкой.

Известная украинская певица Надя Дорофеева откровенно рассказала о том, как росла в русскоязычном окружении, и кто познакомил ее с украинской музыкой.

В программе ее коллеги Тины Кароль "Дом звукозаписи" исполнительница поделилась воспоминаниями о детстве в Крыму и ежегодных поездках в Черкасскую область.

"В Крыму все общались на русском. Я - русскоязычный ребенок. Полное русскоязычное окружение. И русская попса", - отметила певица.

Говоря же о семейных поездках в Черкасскую область, Дорофеева припомнила, как именно отчим показал ей украинскую музыку.

"Папа возил нас каждое лето в село Веселий Кут. Дорога длилась двое суток, потому что папа ехал очень медленно… И с начала дороги папа был диджеем - он готовил музыку, которую мы будем слушать. Папа слушал песни Анатолия Горчинского, особенно "Росте черешня в мами на городі". Когда он слушал ее, плакал. Когда песня может так влиять на взрослого мужчину, это меня поразило", - призналась певица.

