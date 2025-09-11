Дети в это время будут находиться на каникулах.

Украинская певица Камалия неожиданно рассказала, что планирует вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром совместное путешествие.

Они вместе посетили 20-летие ТаблоID, где их попросили раскрыть какой-то секрет. Звезда рассказала, что во время съемок своего клипа увлеклась вейкбордингом, а затем приобщила к тренировкам и своих дочерей. Второй тайной стал совместный с экс-супругом отпуск:

"Детки наши поедут со школой на осенних каникулах в Буковель, а мы поедем в Испанию вместе с Захуром, там будет встреча с нашими друзьями. Вот такой секрет".

Также Камалия призналась, что после публикации в Instagram видео в боди ее просто "завалили" сообщениями мужчины, хотя обычно за ней начинают следить женщины. Тех, кто отправляет непристойные сообщения, певица банит.

Напомним, Камалия вышла замуж за британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура еще в 2003 году. Они родили двух дочерей - Арабеллу и Мирабеллу. Кроме того, мужчина имел двух взрослых детей от предыдущего брака - Армана и Таню.

Официальное объявление о разрыве их брака состоялось в 2023 году, однако они отмечали, что продолжат вместе воспитывать дочерей.

