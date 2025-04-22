К счастью, Ольга не пострадала.

Известная украинская шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская, которая недавно впервые прокомментировала ссору с коллегой и кумой Татьяной Литвиновой, попала в ДТП.

Это произошло в центре Киева на парковке ЦУМа. Как отметила сама Ольга, причиной аварии стала ее невнимательность. К счастью, с ней все хорошо. Пострадала только машина, которая теперь нуждается в ремонте.

"Ой, кто-то наелся паски и не влез в поворот паркинга ЦУМа. Никто, кроме краски и бампера, не пострадал. Ну, и моего теперь кошелька на ремонт. Я сама въехала, то есть не въехала в поворот. Никто не виноват, я сама обезьяна... Это чисто моя невнимательность и отсутствие концентрации. Будьте всегда осторожны", - подписала фото с места происшествия Мартыновская в своем Instagram.

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Позже Ольга рассказала, что ей пришлось взять другую машину в аренду, чтобы поехать дальше по делам. Сколько будет стоить ремонт поврежденной машины - она не отметила.

Напомним, ранее популярная украинская певица Lida Lee попала в ДТП. Подробности она решила не рассказывать, но показала, что на машине остались царапины, вмятина и повреждено колесо.

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