Татьяна Литвинова призналась, почему прекратила сотрудничество с проектом.

Бывшая судья известного проекта "МастерШеф", известная ведущая и кулинарный эксперт впервые заговорила об отношениях с бессменным судьей шоу Эктором Химесеном-Браво. Знаменитость призналась, что между ними была неприязнь и раскрыла причину, почему ушла из программы.

Как известно, Литвинова была судьей проекта с третьего по восьмой сезон. За это время она стала любимицей поклонников шоу и многие, по ее словам, даже требовали ее возвращения на "МастерШеф". Однако этого не произошло. В интервью для Алины Доротюк Татьяна рассказала, что она завершила сотрудничество с программой из-за того, что с ней просто не подписали контракт.

Создатели шоу решили не продолжать работу с Литвиновой и до последнего молчали об этом. Когда это произошло, точных причин такого решения ей не назвали. Но сама ведущая предполагает, что на это могли повлиять ее напряженные отношения с Эктором, поскольку он считается главным судьей проекта.

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"Я не знаю испанский и чувствовала негатив от Эктора, когда он комментировал постоянно. Я стою перед камерами, комментирую какое-то блюдо и слышу, как Эктор постоянно что-то на испанском говорит. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому не выносила на публику какие-то наши внутренние споры", - поделилась кулинарный эксперт.

Правда, так было не всегда. Сначала между ней и Хименесом-Браво сложились дружеские отношения. Но со временем они переросли во враждебные. Она не могла найти общий язык с шеф-поваром, ведь его настроение постоянно менялось:

Мне было трудно общаться с ним, потому что сегодня человек с тобой здоровается, а завтра нет. Сегодня улыбается, завтра отворачивается. Поведение было постоянно разное. И в какой-то момент ты такой: "Ну, как есть, я же не буду никого воспитывать.

После расторжения контракта с Литвиной создатели "МастерШефа" ни разу не приглашали ее на шоу в качестве эксперта. Как известно, сейчас вышел уже 15 сезон программы и еще несколько детских сезонов. Экс-судья не скрывает, что ее это обижает и не понимает, почему на шоу о ней сложилось негативное мнение.

"Из меня сделали ведьму, которая зверская, с персоналом очень грубо обращалась, хотя это абсолютная неправда. Я пойду точно дальше. У меня были гораздо более сложные ситуации в жизни, которые стали для меня огромным опытом. Я гораздо сильнее всего этого дерьма, которое происходило там", - подчеркнула Татьяна.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова призналась, что муж изменил ей с подругой. Долгое время звезда ничего не подозревала, потому что даже предположить не могла, что ей будут изменять, но в конце концов ее брак завершился разводом.

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