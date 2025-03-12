Татьяна Литвинова призналась, что раньше они были очень близки, но их связи оборвались.

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф", ведущая и ресторатор Татьяна Литвинова впервые рассказала о дружбе с победительницей и судьей проекта Ольгой Мартыновской. Кулинарный эксперт объяснила, почему они перестали поддерживать связь и что ее шокировало во время их общения.

В интервью для Алины Доротюк знаменитость призналась, что несколько лет назад они с Ольгой были очень близкими подругами. Более того, они даже стали кумовьями, а Мартыновская некоторое время жила в доме Литвиновой.

Звезда была неприятно удивлена, когда создатели проекта решили не продлевать с ней контракт о сотрудничестве, но больше всего ее задела новость, что на ее место рассматривают ее подругу. Она говорит, что эта информация "ее просто убила". В то же время, когда коллега получила предложение стать судьей "МастерШефа", Татьяна поддержала ее.

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"Я тогда уже не была судьей, была Лиза Глинская. Я сказала: "Оля, это твой шанс. Иди обязательно и попробуй", - поделилась ведущая.

Некоторое время женщины еще поддерживали связь, но со временем их общение прекратилось. По словам ресторатора, между ними не было конфликта или громких скандалов, но на Ольгу, мол, повлияла так называемая система проекта, которая была против Литвиновой. Мартыновская, как утверждает ведущая, стала лояльной к тем, кто еще недавно плохо относился к Татьяне. Она не смогла с этим смириться и поэтому перестала общаться с шеф-поваром.

"Лояльность к системе все показала. Я не могу через это переступить. Из меня сделали чучело, а близкий человек молчит, когда тебя травят. Не было никакого конфликта, за который можно зацепиться. Просто чувствуешь от человека враждебность, а дружба же про любовь. Если нет этого контакта, нет дружбы", - считает экс-судья программы.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Экс-судья проекта объяснила, почему после работы в шести сезонах шоу внезапно ушла из программы.

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