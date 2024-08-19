Светлана Лобода не будет переводить свои русскоязычные хиты / Скриншот Instagram

Известная певица Светлана Лобода, которая спела для Грэмми, объяснила свою позицию относительно русского языка. Артистка ответила, почему на третий год полномасштабного вторжения продолжает исполнять русскоязычный репертуар.

Исполнительница много лет жила и работала в РФ, но после начала большой войны в 2022 году она уехала в Европу и отказалась от гастролей в стране-агрессоре. По словам Светланы, она осудила путинский режим и уехала из России, потому что совесть, мол, не позволила ей бы поступить иначе. В интервью для издания "Фокус" Лобода отметила, что не планирует переводить свои хиты. А отказываться от русскоязычного репертуара не будет:

Вы видите, что мои коллеги из Украины, которые построили менее успешную карьеру, там остались и спокойно работают, хоть и деградируют - и творчески, и духовно. Так вот, этого я боялась больше всего - моральной деградации, а также мук совести, которые, я уверена, меня бы уничтожили. Что касается русскоязычных песен - то я уже давно поставила точку в этом вопросе в предыдущих интервью. Я никогда не обещала, что откажусь от них. Я не связываю гражданскую позицию с языковым вопросом. Если мы строим общество демократическое, то пусть каждый выражает свои мысли как ему хочется и ему за это ничего не будет.

Видео дня
Светлана Лобода / Скриншот Instagram

В дополнение, певица рассказала, когда в последний раз была в Украине. Сейчас артистка живет в Риге, Латвия. Она говорит, что часто бывает на родине и даже ездила на Харьковщину, где встречалась с военными.

"В Украине была две недели назад. Весь мой продакшн песен, клипов, постановок всегда состоял в основном из украинцев, это был и есть мой творческий хаб, так сказать. Также меня приглашают на разного рода благотворительные мероприятия, выступления, корпоративы. В течение недели была в Харькове вблизи линии фронта. Поддерживала таким образом военных на нуле - морально, и не только", - поделилась Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода получила травму во время съемок клипа.

Вас также могут заинтересовать новости: