Артистка рассказала, когда в последний раз была в Украине.

Известная певица Светлана Лобода, которая спела для Грэмми, объяснила свою позицию относительно русского языка. Артистка ответила, почему на третий год полномасштабного вторжения продолжает исполнять русскоязычный репертуар.

Исполнительница много лет жила и работала в РФ, но после начала большой войны в 2022 году она уехала в Европу и отказалась от гастролей в стране-агрессоре. По словам Светланы, она осудила путинский режим и уехала из России, потому что совесть, мол, не позволила ей бы поступить иначе. В интервью для издания "Фокус" Лобода отметила, что не планирует переводить свои хиты. А отказываться от русскоязычного репертуара не будет:

Вы видите, что мои коллеги из Украины, которые построили менее успешную карьеру, там остались и спокойно работают, хоть и деградируют - и творчески, и духовно. Так вот, этого я боялась больше всего - моральной деградации, а также мук совести, которые, я уверена, меня бы уничтожили. Что касается русскоязычных песен - то я уже давно поставила точку в этом вопросе в предыдущих интервью. Я никогда не обещала, что откажусь от них. Я не связываю гражданскую позицию с языковым вопросом. Если мы строим общество демократическое, то пусть каждый выражает свои мысли как ему хочется и ему за это ничего не будет. Видео дня

В дополнение, певица рассказала, когда в последний раз была в Украине. Сейчас артистка живет в Риге, Латвия. Она говорит, что часто бывает на родине и даже ездила на Харьковщину, где встречалась с военными.

"В Украине была две недели назад. Весь мой продакшн песен, клипов, постановок всегда состоял в основном из украинцев, это был и есть мой творческий хаб, так сказать. Также меня приглашают на разного рода благотворительные мероприятия, выступления, корпоративы. В течение недели была в Харькове вблизи линии фронта. Поддерживала таким образом военных на нуле - морально, и не только", - поделилась Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода получила травму во время съемок клипа.

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