Певица рассказала, что с ней произошло.

Известная певица Светлана Лобода получила травму. Казус с артисткой случился прямо во время съемок ее нового клипа.

Исполнительница в своем Instagram рассказала, что сломала правую руку. Она опубликовала видео, на котором видно момент получения травмы. А также показалась в карете скорой помощи и рассказала о самочувствии.

Выяснилось, что инцидент произошел, когда Лобода вместе с актрисами, снимающимися в ее клипе, бежали на стадионе в длинных платьях и на каблуках. Женщины толкали друг друга и Светлана не удержалась на ногах. Она упала на землю и сломала руку.

"Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! 2 дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку", - написала артистка.

У исполнительницы уже были запланированы концерты и она не хотела отменять их, несмотря на травму. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.

"У меня был день, чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем... и развести программу с одной рукой... левой", - добавила певица.

Заметим, что Лобода продолжает исполнять свои русскоязычные хиты на концертах и не переходит на украинский.

Позиция Лободы относительно войны в Украине

Звезда часто гастролировала по России и даже жила в стране-агрессорке. После 2014 года она продолжала выступать в РФ, несмотря на аннексию Крыма и нападение оккупантов на Украину.

В начале полномасштабного вторжения Лобода находилась в Москве. 24 февраля 2022 года Светлана опубликовала пост, в котором не упомянула об агрессии со стороны российских войск, а лишь призвала остановить "этот ужас".

Позже певица оправдывалась, что боялась открыто критиковать путинский режим, потому что как раз выезжала из РФ. После переезда в Европу она начала заниматься волонтерской деятельностью и помогать украинцам. Сейчас артистка до сих пор живет за границей и не спешит возвращаться в Украину.

Напомним, ранее Светлана Лобода рассказала о насилии в отношениях.

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