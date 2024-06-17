Известная певица Светлана Лобода получила травму. Казус с артисткой случился прямо во время съемок ее нового клипа.
Исполнительница в своем Instagram рассказала, что сломала правую руку. Она опубликовала видео, на котором видно момент получения травмы. А также показалась в карете скорой помощи и рассказала о самочувствии.
Выяснилось, что инцидент произошел, когда Лобода вместе с актрисами, снимающимися в ее клипе, бежали на стадионе в длинных платьях и на каблуках. Женщины толкали друг друга и Светлана не удержалась на ногах. Она упала на землю и сломала руку.
"Ваша птичка немножко ранена... но, надеюсь, ненадолго! 2 дня назад мы снимали новый видеоклип на летний сингл, где я имела неосторожность сломать руку", - написала артистка.
У исполнительницы уже были запланированы концерты и она не хотела отменять их, несмотря на травму. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.
"У меня был день, чтобы убедить команду и семью, что тур отменять не будем... и развести программу с одной рукой... левой", - добавила певица.
Заметим, что Лобода продолжает исполнять свои русскоязычные хиты на концертах и не переходит на украинский.
Позиция Лободы относительно войны в Украине
Звезда часто гастролировала по России и даже жила в стране-агрессорке. После 2014 года она продолжала выступать в РФ, несмотря на аннексию Крыма и нападение оккупантов на Украину.
В начале полномасштабного вторжения Лобода находилась в Москве. 24 февраля 2022 года Светлана опубликовала пост, в котором не упомянула об агрессии со стороны российских войск, а лишь призвала остановить "этот ужас".
Позже певица оправдывалась, что боялась открыто критиковать путинский режим, потому что как раз выезжала из РФ. После переезда в Европу она начала заниматься волонтерской деятельностью и помогать украинцам. Сейчас артистка до сих пор живет за границей и не спешит возвращаться в Украину.
Напомним, ранее Светлана Лобода рассказала о насилии в отношениях.