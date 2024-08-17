Артистка исполнила свою песню "Mentor 2.0".

Известная украинская певица Светлана Лобода спела для "Грэмми" в рамках международного проекта Global Spin. Выступление исполнительницы показали на официальном YouTube-канале и сайте американской музыкальной премии.

Исполнительница исполнила свою известную песню "Mentor 2.0". Ее она пела на украинском и английском языке. Знаменитость представила Украину в проекте Global Spin.

Он создан с целью объединения мирового сообщества музыкой. Стоит указать, что Светлана стала первым артистом в Восточной Европе, которому выпала честь спеть для "Грэмми".

"Артисту спеть для "Грэмми" - это как спортсмену принять участие в Олимпийских Играх. Радостно, волнительно и почетно. Я благодарна "Грэмми" за приглашение стать частью проекта Global Spin и мирового музыкального сообщества Grammy. И за доверие как к первому артисту в Восточной Европе. Музыка всегда красноречивее слов", - прокомментировала свое выступление Лобода в Instagram.

К слову, музыкальная премия представила спецпроект Global Spin в 2020 году. По правилам проекта все артисты, участвующие в нем, исполняют свои композиции вживую, а затем их выступления публикуют на официальных страницах "Грэмми" в сети.

Как известно, Лобода долгое время жила и работала в РФ. Даже после нападения оккупантов на Донбасс она продолжала концертную деятельность в стране-агрессоре. Однако в начале полномасштабного вторжения звезда опубликовала видео, в котором призвала к миру, а уже через месяц Светлана указала, что именно РФ начала кровавую войну.

После 24 февраля 2022 года Лобода выехала из России и сейчас живет в Европе. Артистка поддерживает Украину, но возвращаться на родину, вероятно, не планирует.

Напомним, ранее Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии на концерте в Юрмале.

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