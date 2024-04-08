Он думает, что исполнительница может не вернуться на сцену

Украинская певица Lida Lee имеет серьезную зависимость от алкоголя. Эту информацию недавно рассказал обозреватель шоу-бизнеса и блогер Богдан Беспалов.

Он отметил, что получил эксклюзивное видео. На нем видно, что Лида находится в медицинском учреждении и борется со своем проблемой.

"Лида сейчас проходит лечение, достаточно серьезное лечение, в реабилитационном центре по борьбе с алкогольными зависимостями. И вот этот кружочек, который нам слили - это из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение", - рассказал Беспалов на своем YоuTube-канале и обнародовал видео.

А дальше отметил, что волнуется, вернется ли вообще после своего лечения певица на сцену.

"Уже два месяца, как нет никаких постов, сторис, ничего на странице. Я очень надеюсь, что мы увидим певицу после лечения, но не факт. Хотелось бы больше узнать о жизни Лиды сейчас, что там происходит, какая история, потому что такой серьезный срыв для творческого человека говорит о том, что были большие проблемы", - добавил Богдан.

Что известно о Лиде Ли

Певица Лида Ли работала бэк-вокалисткой у Дмитрия Монатика. Позже она начала сольную карьеру. Затем девушка стала лауреатом музыкальной премии "YUNA-2021" в номинации "Открытие года".

Однако в начале 2024 года Лиду подловили пьяной после концерта. Тогда ее странное поведение зафиксировала на камеру одна из зрительниц. Певица сидела за барной стойкой и пила алкогольный напиток. Инсайдер отметил, что у исполнительницы серьезные проблемы на личном фронте, поэтому она пытается избавиться от стресса с помощью спиртного.

Напомним, ранее пьяная певица Лолита опозорилась прямо на сцене.

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