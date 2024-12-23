Артистку срочно забрали в больницу.

Известная украинская певица Lida Lee, она же Лидия Скорубская, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Артистка опубликовала фото в карете скорой помощи в своем Instagram. Девушка отметила, что посреди ночи ей стало плохо. Поэтому в 04:37 она уже ехала в больницу вместе с медиками.

"Этого в моих планах точно не было...", - подписала кадр исполнительница.

Что стало причиной срочной госпитализации звезды - она не отметила. Однако потом показала кадры из больницы. В медицинском учреждении Lida Lee лежит с капельницей в руке.

"Что может остановить артиста в декабре? Ответ понятен", - написала артистка.

Что известно о певице Lida Lee

Свою карьеру Лида Скорубская начинала с коллектива Chica-Band, а также была бэк-вокалисткой Дмитрия Монатика. Со временем она взяла себе сценическое имя Lida Lee. Девушка участвовала в известных телевизионных проектах: "Голос страны", "Танцы со звездами" и "Х-фактор".

В 2020 году артистка начала свою сольную карьеру, а ее продюсером стал Монатик. Затем артист разорвал контракт с певицей. Среди ее известных песен есть хит "Прокидайся", "На межі" и многие другие.

Напомним, недавно Lida Lee стала жертвой мошенников и осталась без денег.

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