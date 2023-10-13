Он сообщил об этом после съемок клипа с Таней Муиньо.

Украинская режиссерка Таня Муиньо сняла очередной клип для мировой звезды - американского певца Ленни Кравица. Клип на песню "TK421" за 22 часа набрал уже почти 400 тысяч просмотров на YouTube.

Такие ошеломляющие результаты были достигнуты профессиональной работе Муиньо и, конечно, обнаженному артисту. Да-да, Кравиц появился в кадре в очень пикантном виде - он курил полностью обнаженным, прятался за занавесками и даже принимал душ.

Поклонники начали просто сходить с ума. Они в недоумении, как в 59 лет можно выглядеть настолько сексуально и иметь такое подкачанное тело.

Кравиц назвал себя украинцем

После премьеры трека Кравиц обратился к Муиньо. В Instagram он написал очень трогательные слова:

"Вот что получается, когда объединяешь двух украинцев. Вся любовь и уважение вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова".

Стоит отметить, что у Ленни есть украинские корни. Дедушка со стороны его отца был украинским евреем, а прадедушка - коренным киевлянином, впоследствии эмигрировавшим в США.

Известно, что Кравиц лишь однажды приезжал в Украину. После полномасштабного вторжения России в Украину он выразил поддержку нашей стране.

Напомним, ранее Таня Муиньо сняла впечатляющий клип для Гарри Стайлза.

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