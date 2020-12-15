Во вторник утром акции компании подскочили на 2%.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл займутся выпуском подкастов на стриминговом сервисе Spotify.

Читайте такжеМеган Маркл призналась, что у нее был выкидышОб этом пишет CNBC.

Сервис объявил, что подписал многолетний договор с продюсерской компанией Archewell Audio, созданной принцем Гарри и Меган Маркл, о размещении и производстве подкастов на платформе.

Условия сделки не разглашаются. Во вторник утром акции компании подскочили на 2%.

Ожидается, что в конце декабря на странице Archewell Audio выйдет праздничный специальный выпуск с Меган и Гарри. Полноценные выпуски начнут выходить в 2021 году.

Отмечается, что последние два года Spotify активно инвестирует в подкастинг. В список ведущих подкастов, подписавших с сервисом эксклюзивные контракты, входят 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель, актриса Ким Кардашьян, комик Джо Роган и автор популярных тиктоков Аддисон Рэй.

Принц Гарри и Меган Маркл: история "мегзита"

8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что отказываются от статуса старших членов королевской семьи и от привилегий, которые он им предоставлял. По слухам, во дворце тяжело восприняли это известие. Однако позже королева публично поддержала решение внука и его жены.

Принц Гарри и Меган Маркл официально утратили свои королевские полномочия 31 марта 2020 года. Они также не могут использовать бренд Sussex Royal ни в личных, ни в коммерческих целях.

После выхода из королевской семьи Гарри и Меган вместе с сыном Арчи переехали в США.

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Автор: Людмила Жерновская