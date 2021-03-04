Знаменитость планирует откровенный разговор с Опрой Уинфри.

Актриса Меган Маркл, супруга принца Гарри, обрушилась с критикой на королевскую семью. Знаменитость планирует поделиться откровениями в беседе с Опрой Уинфри, а в тизере интервью уже высказала несколько громких заявлений.

Читайте такжеМеган Маркл назвала клеветой обвинения в издевательствах над сотрудникамиТак, в коротком ролике Опра спросила у герцогини Сассекской, как в Букингемском дворце относятся к правде, которую она рассказывает об их семье.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, если дворец будет играть активную роль в увековечивании лжи о нас. И я имею в виду, что многое уже потеряно», — говорит Маркл.

Одновременно с этим королевский эксперт Кэти Николл в разговоре с изданием ET заявила, что предстоящая беседа вызывает большое беспокойство в Букингемском дворце. Дело в том, что сейчас семья переживает не самое спокойное время из-за болезни принца Филиппа, передает popcornnews.

В это воскресенье Опра Уинфри планирует поговорить принцем Гарри и Меган Маркл откровенно об их семье, отношениях с королевской семьей и их быте в США. Во второй части беседы к ним присоединится принц Гарри, который расскажет о своем решении переехать в США и поделится мыслями о будущем семьи. Это будет первое совместное интервью пары после помолвки.

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Автор: УНИАН