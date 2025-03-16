Он занял должность внештатного советника Сибиги.

Известный украинский музыкант, основатель "Культурного десанта", который ранее высказался о Светлане Лободе, стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Эту должность звезда занял еще в конце прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

О новом назначении сообщил сайт "Главком" со ссылкой на информацию от начальника управления кадрового менеджмента МИД Украины Виталия Мошкивского. Выяснилось, что исполнитель стал советником еще 7 декабря 2024 года. Сам Серга пока никак не комментировал свое новое назначение.

По словам Мошкивского, в МИД не предусмотрена должность штатного советника министра, поэтому артист будет исполнять обязанности как внештатный сотрудник ведомства. Кроме Николая, на эту должность также назначили эксперта по взаимодействию государства с религиозными организациями Дениса Коляду.

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Что известно о Серге

Музыкант родом из Одессы. Там он получил образование в Одесском государственном экологическом университете. В студенческие годы Серга выступал в КВН и был резидентом Comedy Club.

В 2009 году произошел сильный прорыв в его карьере, когда он принял участие в шоу "Фабрика звезд 3". Там знаменитость занял третье место, после чего он начал выступать на большой сцене. Николай основал группу "The Коля" и выпустил два альбома: "Sex Sport Rocknroll" (2015) и "Осенило" (2016).

Ранее его творчество было исключительно русскоязычным, но с началом полномасштабного вторжения Серга полностью перешел на украинский на публике и в быту и сейчас исполняет песни только на государственном.

Также он известен по проекту "Орел и решка", где был ведущим нескольких сезонов. В 2022 году артист пополнил ряды ВСУ и стал соучредителем "Культурного десанта". Сейчас он активно волонтерит и выступает перед военными. Три года назад Владимир Зеленский также наградил Сергу орденом "За мужество" III степени.

Напомним, ранее Коля Серга ответил, при каком условии Олег Винник и Потап смогут вернуться в Украину. Артист считает, что у его коллег, которые уехали за границу, есть шанс восстановить свою репутацию на родине.

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