Артист считает, что у его коллег есть шанс восстановить свою репутацию на родине.

Украинский музыкант, военный, основатель "Культурного десанта" Коля Серга высказался о артистах-беглецах, в частности, Олеге Виннике и Потапе, которые выехали за границу. Исполнитель спрогнозировал, при каких условиях они смогут вернуться в Украину.

Как известно, Винник еще в первые дни полномасштабного вторжения выехал в Германию, где якобы лечил сложное заболевание. Он 2 года молчал о войне и не выходил на связь, однако внезапно снова появился в украинском инфопространстве и даже выпустил новую песню. А что касается Потапа, то раньше он приезжал в Украину, а сейчас вообще, похоже, забыл о родине. Рэпер строит карьеру за рубежом и лишь иногда высказывается о войне.

Серга убежден, что время идет и все меняется. Поэтому, предполагает, что вышеупомянутые певцы также могли измениться. Он говорит, что у них есть шанс восстановить репутацию в украинском шоу-бизнесе. Однако для этого они должны помогать украинцам и наверстать упущенное.

"Посмотрим, как это будет происходить. Если они будут полезными, будут нести что-то важное не популистскими слоганами, а своими действиями, и пройдут через то сопротивление, которое будут оказывать люди страны, пройдут это с уважением, соскребая с себя все лишнее - то может все у них получится. Если нет - то нет", - поделился Коля.

В то же время музыкант считает, что украинцы не будут радостно встречать беглецов, ведь в сложный момент они не были с народом. Поэтому им придется пройти через сопротивление.

"Где-то агрессивное, каким и должен быть иммунитет, потому что он защищает. И это уже такие изменения, которые не откатятся назад. Конечно, мы видим, очень много сейчас вылезает, нас постоянно атакуют со всех сторон. И психологически, и информационно, и культурно, и физически. Но мы же держимся. Поэтому я доверяю коллективному иммунитету страны", - добавил Серга.

Напомним, ранее Потап показался со звездой "Отчаянных домохозяек" и раскрыл, где находится.

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